Мэр Мегиона заразился коронавирусом

Коронавирус подхватил глава Мегиона Олег Дейнека, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"У меня диагностирована коронавирусная инфекция. К сожалению, не удалось избежать заражения. Самочувствие у меня удовлетворительное, но на какое-то время предстоит побыть в режиме самоизоляции. Прошу вас, уважаемые мегионцы, берегите свое здоровье, соблюдайте меры профилактики и не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты", - написал Дейнека в своём Instagram.

Напомним, ранее коронавирусом переболели мэр Нефтеюганска Серегй Дегтярёв, глава Сургута Вадим Шувалов, губернатор автономии Наталья Комарова. Сейчас им болеет руководитель Нижневартовска Василий Тихонов.