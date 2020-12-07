Беглов: Санкт-Петербург – на пороге локдауна

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что "город – на пороге локдауна", передаёт корреспондент Накануне.RU.

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"Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна. Борьба с эпидемией – взаимная ответственность. Давайте воспользуемся шансом и будем соблюдать правила. До Нового года нам есть, куда госпитализировать тяжёлых пациентов с ковидом. Дальше – "красная черта", за которой – отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим", - цитирует главу северной столицы "Интерфакс".

Напомним, за сутки коронавирусом в Санкт-Петербурге заболели 3 тыс. 741 инфицированный.