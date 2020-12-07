В Подмосковье предложили создать "наукоградское кольцо" со своей биржей труда

В подмосковных наукоградах предлагают создать "наукоградское кольцо", которое бы объединило ученых и их семьи на самых разных уровнях.

Первый вице-директор Объединенного института ядерных исследований ("градообразующий институт" Дубны) Григорий Трубников на круглом столе в Совете Федерации рассказал, что "кольцо" могло бы объединять наукограды транспортной логистикой, сетью обмена данными, а также общей "биржей труда". Он выступал за миграцию молодых ученых в рамках этого кольца, чтобы они не уезжали в мегаполис. Под эту концепцию можно было бы подстроить и различные программы поддержки, например, ипотеку для молодых ученых.

Трубников считает, что такая концепция вполне может подойти и для российских ЗАТО. Также он рассказал, что идея о придании нового импульса развития наукоградом была "морально поддержана" премьер-министром Михаилом Мишустиным, который недавно посещал Дубну. При этом наукограды не просят отдельных законов и статусов, а предлагают лишь распространить на них преференции, касающиеся ИЦ "Сколково".

Сегодня в России насчитывается 13 наукоградов в шести субъектах Федерации. Восемь из них находятся на территории Московской области.

Глава городского округа Черноголовка (Московская область) напомнил, что в советское время огромное внимание уделялось развитию городской среды в наукоградах. Он тоже не предлагает менять законодательство, в том числе бюджетное, но просит перераспределить и оставить в наукоградах часть налога на прибыль.

Директор департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки Валим Медведев отметил, что по одной модели можно развивать не только наукограды, которых, в общем-то, не так много, но и академгородки (Новосибирск, Томск, Красноярск, Иркутск), хотя они и не являются отдельными муниципальными образованиями, а также ЗАТО Росатома и Роскосмоса – их больше десятка. У всех этих территорий схожие проблемы.

Чиновник сам соглашается, что субвенции на поддержку наукоградов являются "не очень большими" – в текущем году 382 млн руб., и в бюджете на 2021 год эта сумма будет только сокращаться. 30% этих средств распределяется на конкурсной основе, остальные – расчетным образом. Но, например, Москва даже не претендует на эти субвенции, полагающиеся ей за наукоград Троицк – настолько несущественна эта сумма.

Медведев полагает, что наукограды должны более активно входить в нацпроект "Наука". В частности, эти города обладают оборудованием, которое может быть использовано по программам нацпроекта. Также наукограды могут стать "обкатчиками" закона о комплексном развитии территорий (так называемой всероссийской реновации), который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. "Одна лишь научная инфраструктура без развития городской среды не поможет наукоградам", - полагает чиновник.