07 Декабря 2020
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Политика В России
Владимир Соловьев, телеведущий (2017) | Фото: kremlin.ru

Суд сослался на загруженность и отложил иск депутата МГД к Соловьёву

Стартовало судебное разбирательство между депутатом Мосгордумы Павлом Тарасовым и ВГТРК с его ведущим Владимиром Соловьёвым. Депутат полагает, что перед выборами в МГД известный телеведущий распространял клеветнические сведения, будто Павла Тарасова лишали прав за вождение в нетрезвом виде.

Сегодня в процессе были сделаны лишь самые первые шаги. "Представитель Соловьёва пришёл, представителей ВГТРК не было. Пришёл я с юристами. Была забавная ошибка — судья считала Соловьёва тоже официальным ответчиком, хотя ответчиком является ВГТРК, а у него статус заинтересованного лица, поскольку именно он озвучивал эту информацию. Посмотрели документы, доверенности, представитель Соловьёва выразил желание ознакомиться с материалами дела. Заседание перенесли на 15-е февраля. Не припоминаю таких длительных переносов, но ссылаются на загруженность суда другими делами", - рассказал Павел Тарасов в беседе с Накануне.RU.

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Суд сослался на загруженность и отложил иск депутата МГД к Соловьёву

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Теги: Тарасов, Соловьёв, ВГТРК, суд



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Ранее 05.12.2020 15:45 Мск Депутат МГД будет судиться с телеведущим Владимиром Соловьевым

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