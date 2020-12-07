Суд продлил арест историка Соколова на три месяца

В Санкт-Петербурге суд еще на три месяца (до 23 марта 2021 года) продлил арест историку Олегу Соколову, который обвиняется в убийстве своей сожительницы, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

На очередном судебном заседании о продлении меры пресечения ходатайствовал прокурор. При этом она отметила, что весь срок заключения под стражу не понадобится – уже на следующем заседании начнутся прения сторон, а значит приговор районным судом будет вынесен раньше, чем через три месяца.

Сегодня адвокаты Соколова закончили представлять свои доказательства. Среди прочего они просили допросить собственно одного из адвокатов – защитника Торгашова. Он представлял интересы историка в гражданских процессах против Евгения Понасенкова, которого подсудимый считает своим врагом. Однако суд отказал в переквалификации адвоката в свидетели. Также адвокаты зачитали положительную характеристику на Соколова от руководства Русского военно-исторического общества.

Между тем, адвокат потерпевшей стороны – родителей убитой аспирантки – попросила суд обратить внимание на материалы уголовного дела, в которых зафиксировано, какие сайты и в какое время просматривал Соколов в ночь убийства. Адвокат обратила внимание, что Соколов пользовался сервисом "Google Карты" непосредственно перед случившимся убийством. Она полагает, что подсудимый мог рассматривать окружающие дом набережные рек и присматривать место для сокрытия улик – тела жертвы. Соколов возразил, что рассматривал далеко не только набережные, но и просто улицы и проспекты, а делал он это с целью отвлечься в момент скандала.