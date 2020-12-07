Комитет Госдумы одобрил законопроект о персональных данных, дающий право на удаление сведений

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил к первому чтению законопроект, который дает право гражданам требовать от оператора персональных данных удаления сведений о себе из общего доступа. Об этом заявил в своем телеграм-канале автор инициативы и член комитета Антон Горелкин.

По его словам, законопроект был одобрен в комитете единогласно, потому что все понимают: "в сфере оборота персональных данных пора навести порядок".

Напомним, законопроект предусматривается право человека "обратиться к любому оператору персональных данных с требованием удалить его персональные данные из общего доступа без дополнительных условий доказывания факта неправомерной обработки персональных данных". При этом остается без изменений обязательное условие получения согласия гражданина на обработку его персональных данных. Без такого согласия или "по умолчанию" оно недопустимо.

При этом недавно депутат Госдумы Николай Николаев заявил, что он не понимает, как можно проверить, что данные на человека действительно удалены, и никто пока на это ответа не дал. С этим согласился и доктор экономических наук, профессор, президент АНО "Центр защиты вкладчиков и инвесторов" Артем Генкин, который считает, что, в отличие от юридической стороны вопроса, "нет гарантий физического исчезновения этой информации". Поэтому информация на человека, собранная или предоставленная однажды, "будет путешествовать безгранично".

На днях член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова предложила законодательно закрепить получение государственных и муниципальных услуг гражданами, отказавшимися от подписания согласия на обработку персональных данных. Потому что после введения в 2018 году единой биометрической системы банки стали требовать даже биометрию для открытия счетов и прочих операций, без чего отказываются обслуживать граждан.