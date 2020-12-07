07 Декабря 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

Министр здравоохранения Прикамья после прививки от коронавируса чувствует себя нормально

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень в своем Instagram рассказала о самочувствии после прививки, передает корреспондент Накануне.RU.

Она заявила, что ее состояние "нормальное".

"Прививка сделана вакциной Гам-Ковид-Вак, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. В Пермский край первая ее крупная партия поступила в количестве 1000 доз в конце уходящей недели и предназначена для вакцинации такого же количества медицинских сотрудников "красной зоны". Всем им будет сделана вторая прививка - через 21 день после первой. Поэтому ждем следующей поставки вакцины", - сообщила глава краевого минздрава.

Она пообещала сообщить о поступлении новых партий вакцины.

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Министр здравоохранения Прикамья после прививки от коронавируса чувствует себя нормально

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Теги: Анастасия Крутень, вакцина, коронавирус



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