Министр здравоохранения Прикамья после прививки от коронавируса чувствует себя нормально

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень в своем Instagram рассказала о самочувствии после прививки, передает корреспондент Накануне.RU.

Она заявила, что ее состояние "нормальное".

"Прививка сделана вакциной Гам-Ковид-Вак, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. В Пермский край первая ее крупная партия поступила в количестве 1000 доз в конце уходящей недели и предназначена для вакцинации такого же количества медицинских сотрудников "красной зоны". Всем им будет сделана вторая прививка - через 21 день после первой. Поэтому ждем следующей поставки вакцины", - сообщила глава краевого минздрава.

Она пообещала сообщить о поступлении новых партий вакцины.