ГКУ выявило нарушения в администрации Миасса с ущербом в 23,3 млн рублей
Главное контрольное управление Челябинской области выявило нарушения в администрации Миасса. Областному бюджету был причинен ущерб в размере 23,3 млн рублей. Материалы проверки направлены в прокуратуру, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГКУ.
В частности, проверялась эффективность использования бюджетных средств, выделенных на мероприятие по комплексной гидравлической балансировке систем централизованного теплоснабжения Северной части города и поселка Строителей.
Была проведена экспертиза проекта по балансировке систем теплоснабжения, которая выявила противоречия, нарушения и ошибки в расчетах допущенные исполнителем при разработке проекта.
В результате проведение работ по балансировке системы теплоснабжения по разработанному проекту технически невозможно.
Ущерб составил 23,3 млн руб.