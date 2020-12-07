ГКУ выявило нарушения в администрации Миасса с ущербом в 23,3 млн рублей

Главное контрольное управление Челябинской области выявило нарушения в администрации Миасса. Областному бюджету был причинен ущерб в размере 23,3 млн рублей. Материалы проверки направлены в прокуратуру, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГКУ.

В частности, проверялась эффективность использования бюджетных средств, выделенных на мероприятие по комплексной гидравлической балансировке систем централизованного теплоснабжения Северной части города и поселка Строителей.

Была проведена экспертиза проекта по балансировке систем теплоснабжения, которая выявила противоречия, нарушения и ошибки в расчетах допущенные исполнителем при разработке проекта.

В результате проведение работ по балансировке системы теплоснабжения по разработанному проекту технически невозможно.

Ущерб составил 23,3 млн руб.