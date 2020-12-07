"Надо бы вернуть": Путин попросил Минкульт передать РПЦ ряд объектов в Александро-Невской лавре

Владимир Путин во время встречи с министром культуры России Ольгой Любимовой попросил передать ряд объектов на территории Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. Ранее об этом перед президентом хлопотал Патриарх Кирилл.

Сама Любимова сообщила, что лавра "уходит в глубокую рестраврацию". Она отметила, что объект "очень сложный".

"У нас впереди памятная дата благоверного князя [Александра Невского]. Конечно же, очень важно помимо невероятно серьёзной работы с церковью по духовной деятельности и по образовательным программам и концертным – реставрация, когда у нас есть возможность и фасады обновить, и уйти в глубокую реставрацию до 2028 года. Конечно, лавра должна сиять", - рассказала министр.

"Там ещё на территории лавры есть некоторые объекты, которые надо бы вернуть", - напомнил Путин.

"Мы говорили со Святейшим патриархом, мы также прорабатываем эту историю, потому что, конечно же, время проходит, и объект надо будет приводить в порядок", - немного уклончиво ответила Любимова.