"Надо бы вернуть": Путин попросил Минкульт передать РПЦ ряд объектов в Александро-Невской лавре

07 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Санкт-Петербург Москва
патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Владимир Путин (2019) | Фото: kremlin.ru

"Надо бы вернуть": Путин попросил Минкульт передать РПЦ ряд объектов в Александро-Невской лавре

Владимир Путин во время встречи с министром культуры России Ольгой Любимовой попросил передать ряд объектов на территории Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. Ранее об этом перед президентом хлопотал Патриарх Кирилл.

Сама Любимова сообщила, что лавра "уходит в глубокую рестраврацию". Она отметила, что объект "очень сложный".

"У нас впереди памятная дата благоверного князя [Александра Невского]. Конечно же, очень важно помимо невероятно серьёзной работы с церковью по духовной деятельности и по образовательным программам и концертным – реставрация, когда у нас есть возможность и фасады обновить, и уйти в глубокую реставрацию до 2028 года. Конечно, лавра должна сиять", - рассказала министр.

"Там ещё на территории лавры есть некоторые объекты, которые надо бы вернуть", - напомнил Путин.

"Мы говорили со Святейшим патриархом, мы также прорабатываем эту историю, потому что, конечно же, время проходит, и объект надо будет приводить в порядок", - немного уклончиво ответила Любимова.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Надо бы вернуть": Путин попросил Минкульт передать РПЦ ряд объектов в Александро-Невской лавре

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: александро-невская лавра, минкульт, ольга любимова, рпц, патриарх кирилл, владимир путин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети