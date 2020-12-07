В ЕС утвердили европейский аналог "акта Магнитского"

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел утвердил глобальный режим санкций за нарушение прав человека. Меры вступят в силу 8 декабря.

Это законодательство во многих СМИ получило условное название "европейского акта Магнитского" по аналогии с законом США. Однако отмечается, что данный документ не копирует американский.

Как сообщает ТАСС, в черный список пока никто не внесен.

Ранее в Нидерландах предлагали расширения географии действия "списка Магнитского" на всю территорию ЕС. С такой инициативой выступил депутат парламента этой страны от правоцентристской CDA Питер Омтзигт.

Депутат напомнил, что данный закон действует в США, Канаде, Великобритании и странах Прибалтики, где были заморожены активы 49-ти россиян, обвиненных в нарушении прав человека, а самих их лишили права на въезд.