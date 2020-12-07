Путин обсудил с Меркель Карабах, вакцины от коронавируса и ситуацию на Украине

07 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом Москва
Владимир Путин, Ангела Меркель (2020) | Фото: kremlin.ru

Путин обсудил с Меркель Карабах, вакцины от коронавируса и ситуацию на Украине

Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор. Обсуждались самый широкий круг тем – от Нагорного Карабаха до вакцин от коронавируса.

"Владимир Путин информировал о предпринятых посреднических усилиях с целью прекращения военных действий, а также о деятельности российских миротворцев, развёрнутых по просьбе Баку и Еревана вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора. Подчеркнуто, что последовательная реализация договорённостей, зафиксированных в Заявлении президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября, способствует общей стабилизации обстановки в регионе", - говорится в сообщении Кремля.

Путин и Меркель сошлись во мнении, что дальнейшее сотрудничество должно продолжаться в рамках Минской группы ОБСЕ.

Также главы государств "с удовлетворением констатировали", что в целом в зоне украинского конфликта соблюдается перемирие. С другой стороны, было отмечено отсутствие программа по Минском договоренностям и решениям "нормандской четверки".

"Затронуты также некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня. В контексте взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции условлено о дальнейших контактах между министерствами здравоохранения России и ФРГ, в частности, по вопросам вакцин", - отметили в пресс-службе президента.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин обсудил с Меркель Карабах, вакцины от коронавируса и ситуацию на Украине

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир путин, ангела меркель, телефонный разговор, конфликт в карабахе, конфликт на украине, вакцина от коронавируса



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети