Путин обсудил с Меркель Карабах, вакцины от коронавируса и ситуацию на Украине

Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор. Обсуждались самый широкий круг тем – от Нагорного Карабаха до вакцин от коронавируса.

"Владимир Путин информировал о предпринятых посреднических усилиях с целью прекращения военных действий, а также о деятельности российских миротворцев, развёрнутых по просьбе Баку и Еревана вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора. Подчеркнуто, что последовательная реализация договорённостей, зафиксированных в Заявлении президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября, способствует общей стабилизации обстановки в регионе", - говорится в сообщении Кремля.

Путин и Меркель сошлись во мнении, что дальнейшее сотрудничество должно продолжаться в рамках Минской группы ОБСЕ.

Также главы государств "с удовлетворением констатировали", что в целом в зоне украинского конфликта соблюдается перемирие. С другой стороны, было отмечено отсутствие программа по Минском договоренностям и решениям "нормандской четверки".

"Затронуты также некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня. В контексте взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции условлено о дальнейших контактах между министерствами здравоохранения России и ФРГ, в частности, по вопросам вакцин", - отметили в пресс-службе президента.