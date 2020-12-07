В Тюменской области двух студентов подозревают в вымогательстве: угрожали первокурснику пытками

В Тюменской области следователи возбудили уголовное дело в отношении двух 17-летних студентов колледжа из-за подозрения в вымогательстве, сообщили Накануне.RU в СКР региона.

По версии следствия, днем 18 ноября двое второкурсников в одной из комнат общежития потребовали с первокурсника четыре тысячи рублей. Подозреваемые пригрозили ему, что вывезут его в лес, изобьют и будут пытать, если тот не отдаст им деньги.

Сейчас в отношении обоих вымогателей избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.