07 Декабря 2020
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уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

В Тюменской области двух студентов подозревают в вымогательстве: угрожали первокурснику пытками

В Тюменской области следователи возбудили уголовное дело в отношении двух 17-летних студентов колледжа из-за подозрения в вымогательстве, сообщили Накануне.RU в СКР региона.

По версии следствия, днем 18 ноября двое второкурсников в одной из комнат общежития потребовали с первокурсника четыре тысячи рублей. Подозреваемые пригрозили ему, что вывезут его в лес, изобьют и будут пытать, если тот не отдаст им деньги.

Сейчас в отношении обоих вымогателей избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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В Тюменской области двух студентов подозревают в вымогательстве: угрожали первокурснику пытками

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Теги: вымогательство, уголовное дело, первокурсник, колледж, студенты



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