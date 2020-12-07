Поклонская предложила Илону Маску переехать в обезвоженный Крым

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская предложила американскому бизнесмену, основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску переехать жить в Крым. Ранее он выразил желание переехать из Калифорнии в Техас.

"Хочу предложить господину Маску лучший вариант — переехать к нам в Крым. У нас большое количество космических объектов, а практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс, куда, я слышала, Илон планирует отправить экспедицию", - едко прокомментировала депутат критическую ситуацию с водоснабжением на полуострове.

"Приглашаю лично обосноваться на солнечном побережье полуострова и показать на деле, реально ли Вы сможете решить земные (а не межгалактические) задачи, которые нам поставила Украина, лишив людей пресной воды", пишет Поклонская в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня стало известно, что Большая Ялта с 14 декабря будет снабжаться водой по шесть часов в сутки. Ранее ограничения в подаче воды были введены в Симферополе и его окрестностях, а в Евпатории до конца года была отключена горячая вода.