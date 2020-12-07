Уральский завод начнет делать гидравлическую аппаратуру по принципу цифровых двойников

Уральский завод гидравлического оборудования "ГидроНТ" создаст производство гидравлической аппаратуры по принципу цифровых двойников.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, проект будет реализован при участии Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области в рамках подписанного с предприятием соглашения.

"В ходе реализации инвестиционного проекта в Белоярском районе будут построены производственные здания, закуплено необходимое оборудование, запущено производство, созданы 20 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит 302 миллиона рублей. Команда Агентства будет курировать проект на всех этапах его реализации, в том числе, оказывать помощь в получении финансовых и нефинансовых мер поддержки", - рассказал генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов.

Реализация данного инвестиционного проекта входит в программу по обеспечению импортозамещения промышленности РФ и будет способствовать реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Авторы проекта отмечают, что запуск производства гидравлической аппаратуры по принципу цифровых двойников на Урале продиктован опытом применения иностранного оборудования российскими производителями: многие импортные решения не устраивают конфигурацией и стоимостью, а также невозможностью быстрой поставки из-за рубежа.

"Мы детально изучили гидравлическое оборудование иностранного производства в российских условиях и столкнулись с рядом нюансов. Зарубежная гидравлическая аппаратура быстро изнашивается в наших климатических условиях, ее переналадка обходится дорого. Мы нашли решения, как можно модернизировать оборудование так, чтобы оно не уступало в качестве и было полностью адаптировано под условия работы в наших реалиях", - отметил директор компании "ГидроНТ" Владимир Ежов.

Произведенные в Свердловской области изделия могут использоваться на автодорожной и сельскохозяйственной технике, спецтранспорте, сельскохозяйственной технике, морских судах, при производстве горношахтного и нефтегазодобывающего оборудования, на самоходных подъемных платформах и во многих других областях, где требуется применение гидропривода. Запустить новое производство планируется в 2023 году.