Челябинская компания требует взыскать с ПАО "Протон-ПМ" 30 млн рублей

Челябинская компания ЗАО "РИЦ АИЛТ" через суд требует взыскать с ПАО "Протон-ПМ" порядка 30 млн рублей за неисполнение обязательств по госконтракту.

ЗАО "РИЦ АИЛТ" в 2016 году выиграло тендер на поставку оборудования ПАО "Протон – Пермские моторы". Предприятие должно было поставить спецоборудование на 71 млн рублей – пяти-осевые установки для дробеструйной и фрезерной обработки и резки. По контракту, заказчик должен был оплатить 90% стоимости после поставки оборудования, остальные средства – после выполнения всех сопутствующих работ по монтажу и запуску оборудования.

"При поставке оборудования (сентябрь 2017 года) нам заявили, что без маркировки оборудования и конструкторской документации к нему комплексы у нас никто не примет. В госконтракте об этом не было и речи, ведь конструкторская документация – это чертежи, схемы и прочее, необходимое для производства, но никак не для эксплуатации оборудования", - рассказал руководитель ЗАО "РИЦ АИЛТ" Юрий Узких.

В результате оборудование было принято только в ноябре-декабре 2017 года. Однако "Протон-ПМ" перевел исполнителю лишь 43,5 млн руб. Кроме того, во время установки оборудования оказалось, что габариты помещения были неправильно рассчитаны и потребовалось вносить изменения в техзадание. Для внесения изменений в техзадание нужно было делать экспертизу. В результате закончился срок банковской гарантии, предусмотренной госконтрактом. Руководство "Протон-ПМ" затребовало с исполнителя новую, причем на полную сумму контракта. Компания получила банковскую гарантию на оставшиеся 10% работ по контракту.

В июле 2019 года один из комплексов был запущен в работу, а в декабре ЗАО "РИЦ АИЛТ" приостановил работы по запуску второго комплекса и направил в адрес "Протон-ПМ" уведомление об отказе от дальнейшего исполнения работ до момента расчетов согласно условиям госконтракта. В июле 2020 года челябинская компания обратилась в суд.

После этого "Протон-ПМ" заявило отказ от контракта и обратилось в УФАС с требованием включить ЗАО "РИЦ АИЛТ" в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом от исполнения контракта, а в октябре 2020 года направило встречное исковое заявление с требованием взыскать с ЗАО "РИЦ АИЛТ" штрафные санкции в размере 114 млн рублей за нарушение сроков контракта.

УФАС решило, что оснований для включения сведений об обществе в реестр недобросовестных поставщиков нет.

Заседание по данному делу в Арбитражном суде Пермского края отложено на 19 января.

"В рамках договорных отношений по госконтрактам ответственность со стороны исполнителя установлена, а в отношении заказчика вилка исполнения обязательств на законодательном уровне не регламентирована. Соответственно, злоупотребляя своим правом, заказчик может затягивать сроки исполнения своих обязательств, делая реализацию проекта для второй стороны убыточной", - отметила помощник заместителя председателя комитета Государственной думы по контролю и регламенту Елена Фасахова.

Правительству РФ предложено рассмотреть возможность законодательно закрепить норму об ответственности заказчика за просрочку исполнения обязательств.

Ведущий юрист INTELLECT Дарья Скудная считает, что, когда техническое задание сформировано заказчиком некорректно либо содержит пороки в описании характеристик поставляемого оборудования, заказчик, как правило, пытается переложить зону ответственности на поставщика.

"Со стороны заказчика возникают всевозможные претензии. Он начинает предъявлять к поставщику требования, не предусмотренные контрактом и конкурсной документацией. Пользуясь своим положением, фактически понуждает поставщика отступить от технического здания под обещания после этого принять товар. Принятие заказчиком оборудования свидетельствует о его потребительской ценности для него. В данном случае у Общества имеются все основания отстоять свою правоту в суде", - подчеркнула она.