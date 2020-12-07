В Перми у долин малых рек появится охранный статус

Власти Перми в 2021 г. придадут охранный статут долинам малых рек.

Как сообщили Накануне.RU в мэрии, это будет продолжением системной работы администрации. Например, в этом году в лесах столицы края появились две экологические тропы и три места отдыха. В Мотовилихинском участковом лесничестве за визит-центром обустроена экологическая тропа с комплексным местом отдыха "В гостях у Липанюшки". Комплексное место отдыха "Сказки и загадки Липанюшки" состоит из трёх познавательно-игровых площадок для отдыха детей. Советы ТОС и Центра дополнительного образования "Исток" инициировали оформление экотропы "Здравствуй, Большой лес!". В Верхне-Курьинском участковом лесничестве в микрорайоне Пролетарский рядом с парком "Оранжевое лето" (Докучаева, 21) создана детская игровая площадка "Оранжевое настроение". На комплексном месте отдыха установлены "шкала настроения", беседка, лазалка "Верблюд", балансир и песочница.

К 300-летию города предстоит обустроить береговую территорию малых рек Егошихи и Данилихи, а также провести природоохранные мероприятия. Проект реконструкции предусматрвиает создание особо охраняемых природных территорий в долинах рек, обустройство кромочных улиц и локальных участков, работа с инициативными общественными группами, проведение мероприятий в долинах малых рек и рекреационных зонах.

Наиболее важное решение в рамках проекта – создание особо охраняемых природных территорий регионального значения с категорией "Экологический парк". Первоначальная задача – комплексное экологическое обследование долин Егошихи и Данилихи. Придание охранного статуса этим территориям планируется к концу 2021 г. Запланированы аналогичные работы по долинам рек Ива и Мулянка.

Кроме того, институт регионального и городского планирования разрабатывает концепцию использования долин малых рек в рамках "Зелёного кольца", которая станет основой для проектирования. Появятся шесть первоочередных участков, которые уже активно используются жителями города в рекреационных целях. Это "Первогород", район Средней дамбы и Красных казарм на Егошихе, сквер Каменских, Серебрянский парк и район у центрального рынка на реке Данилихе.