Попова назвала регион с самой высокой заболеваемостью коронавирусом

Главный санитарный врач России Анна Попова охарактеризовала ситуацию с коронавирусом в стране как "напряженную". Об этом она сообщила на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По словам главы Роспотребнадзора, самые высокие показатели заболеваемости сохраняются в Республике Карелия.

Она также назвала отрасли экономики, в которых наблюдается наибольший рост заболеваемости: это промышленное производство, транспорт, госуправление и торговля.

Масочный режим россиянами в основном соблюдается, тем не менее, составлено уже более 30 тыс. протоколов о нарушении режима.