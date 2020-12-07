07 Декабря 2020
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масочный режим, маска (2020) | Фото: Накануне.RU

Попова назвала регион с самой высокой заболеваемостью коронавирусом

Главный санитарный врач России Анна Попова охарактеризовала ситуацию с коронавирусом в стране как "напряженную". Об этом она сообщила на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По словам главы Роспотребнадзора, самые высокие показатели заболеваемости сохраняются в Республике Карелия.

Она также назвала отрасли экономики, в которых наблюдается наибольший рост заболеваемости: это промышленное производство, транспорт, госуправление и торговля.

Масочный режим россиянами в основном соблюдается, тем не менее, составлено уже более 30 тыс. протоколов о нарушении режима.

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Попова назвала регион с самой высокой заболеваемостью коронавирусом

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Теги: анна попова, коронавирус, карелия, масочный режим



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