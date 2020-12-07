Трутнев предложил называть жителей Аляски "гражданами Российской империи"

Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил называть жителей Аляски "гражданами Российской империи". Так он прокомментировал данные о том, что в США уже много лет считают жителей российских Южных Курил подданными Японии.

Ранее об этом написала японская газета Hokkaido Shimbun. По данным издания, соответствующая информация опубликована на сайте Госдепартамента США в правилах розыгрыша грин-карт.

"Мне кажется, что это такая очень новая позиция международных правил. Мы готовы ее творчески развивать", - сказал Трутнев журналистам в Южно-Сахалинске.

"Я готов переговорить с министерством иностранных дел о том, чтобы жителей Аляски воспринимали как граждан Российской империи", - цитирует его "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, Токио продолжает настаивать на том, что его суверенитет распространяется на "северные территории", то есть на южные Курильские острова.

В Москве подчеркивали, что Курилы являются российской территорией, и никто их не собирается кому-то отдавать.

Напомним также, что депутат Госдумы, председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов ранее предложил переименовать Курилы в Русские острова.