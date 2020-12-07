80% пациентов с коронавирусом или подозрением на него лечатся дома - Мурашко

В России нет дефицита реанимационных коек для коронавирусных больных, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. "Хочу отметить, что реанимационные койки в достаточном количестве. Дефицита мы не испытываем, и в полном объеме помощь для тяжелых пациентов оказывается", - рассказал министр.

Он также доложил, что сейчас 80% пациентов с коронавирусом или подозрением на него лечатся амбулаторно.

Резерв коек для пациентов с COVID-19 в стране составляет 22,8%. В целом развернуто почти 280 тыс. коек.