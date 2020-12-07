Мурашко заявил, что не предлагал ограничивать перемещения россиян между регионами

Глава Минздрава России Михаил Мурашко вслед за своим аппаратом опроверг сообщения о том, что он, якобы, не исключил возможность ограничения передвижения россиян между регионами и даже внутри них в целях ограничения распространения коронавируса.

"Хочу уделить особое внимание. Сегодня прошла конференция "Медицина и качество". Министерство здравоохранения не предлагало введения каких-либо ограничений по перемещению населения между регионами", - заявил Мурашко на совещании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Напомним, в первую волну пандемии весной отдельные регионы пытались вводить ограничения передвижения людей из других субъектов, но эта инициатива столкнулась с непониманием как среди населения, так и у федеральных властей. Кроме того, такая мера выглядела бы как минимум странной на фоне разрешенных выездов за границу.