За первые два дня массовой вакцинации прививку от коронавируса поставили 2 тысячи москвичей

В Москве за первые два дня массовой вакцинации от коронавируса вакциной "Спутник V" привились около 2 тыс. человек, сообщил глава города Сергей Собянин на совещании координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

"Мы проверили всю систему: работу складов, доставки до прививочных пунктов, хранение вакцины. Считаю, что вся система готова к более масштабной вакцинации. Теперь, конечно, слово за разработчиками и производителям", - рассказал Собянин премьер-министру Михаилу Мишустину.

"4 декабря мы открыли электронную запись групп рисков. В первую очередь это работники здравоохранения, образования и социальных служб. В выходные - в субботу и воскресение - мы открыли прививочные пункты, на которых привилось около 2 тыс. человек", - сообщил мэр.

При этом ситуацию с коронавирусом в городе Собянин оценивает как сложную. Но система здравоохранения, по его словам, работает стабильно, и город готов проводить масштабную вакцинацию. Уже в ближайшие дни столица будет получать более существенные объемы вакцины. Также градоначальник рассказал, что коек для коронавирусных больных хватает, плановое лечение будет в ближайшее время оказываться в обычном режиме.