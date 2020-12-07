07 Декабря 2020
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Общество В России Москва
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

За первые два дня массовой вакцинации прививку от коронавируса поставили 2 тысячи москвичей

В Москве за первые два дня массовой вакцинации от коронавируса вакциной "Спутник V" привились около 2 тыс. человек, сообщил глава города Сергей Собянин на совещании координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.
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"Мы проверили всю систему: работу складов, доставки до прививочных пунктов, хранение вакцины. Считаю, что вся система готова к более масштабной вакцинации. Теперь, конечно, слово за разработчиками и производителям", - рассказал Собянин премьер-министру Михаилу Мишустину.

"4 декабря мы открыли электронную запись групп рисков. В первую очередь это работники здравоохранения, образования и социальных служб. В выходные - в субботу и воскресение - мы открыли прививочные пункты, на которых привилось около 2 тыс. человек", - сообщил мэр.

При этом ситуацию с коронавирусом в городе Собянин оценивает как сложную. Но система здравоохранения, по его словам, работает стабильно, и город готов проводить масштабную вакцинацию. Уже в ближайшие дни столица будет получать более существенные объемы вакцины. Также градоначальник рассказал, что коек для коронавирусных больных хватает, плановое лечение будет в ближайшее время оказываться в обычном режиме.

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За первые два дня массовой вакцинации прививку от коронавируса поставили 2 тысячи москвичей

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Теги: коронавирус, москва, массовая вакцинация, сергей собянин



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