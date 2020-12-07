В Нижневартовске в 2021 году на ремонт дорог потратят 200 миллионов

Несколько улиц Нижневартовска отремонтируют по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В будущем году бюджет на ремонт дорог – 200 млн руб., сообщили Накануне.RU в мэрии.

Определить участки, подлежащие ремонту в следующем году, помогла передвижная лаборатория, оснащенная специализированным оборудованием. Дорожное полотно исследовалось по двум критериям: продольная ровность дороги и наличие дефектов на проезжей части. Диагностике подверглись более 100 километров дорог. На основании результатов диагностики был сформирован перечень дорог, из которого горожане могли выбрать участки для первоочередного ремонта. Первые три строчки по итогам первенства заняли улицы Интернациональная (от Индустриальной до Зимней), Ханты-Мансийская (от Омской до Интернациональной), Ленина (от Индустриальной до Кузоваткина).

По данным департамента ЖКХ администрации города, заключат контракты до конца 2020 года. Это позволит подрядчикам заблаговременно приобрести необходимый материал, а также спланировать график работ и приступить к ремонту дорог при наступлении благоприятных погодных условий.

В рамках контрактов предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-16). Эта технология входит в реестр новых и наилучших технологий РОСДОРНИИ. Материал обладает увеличенным сроком службы, повышенной трещиностойкостью, высокими эксплуатационными характеристиками покрытия.

На все участки дорог, ремонт которых осуществляется в рамках реализации национального проекта, распространяются гарантийные обязательства. Это значит, что в случае возникновения необходимости проведения дополнительного ремонта, все затраты по работам возьмет на себя подрядная организация.