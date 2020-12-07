Власти Прикамья прокомментировали отказ от обсерватора в "Усть-Качке"

Власти Пермского края прокомментировали отказ от обсерватора на базе санатория "Усть-Качка".

Как сообщили Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства, резерв коек для пациентов с коронавирусом держится на стабильно достаточном уровне.

"Региональными властями принято решение, чтобы курорт "Усть-Качка", где ранее предполагалось организовать дополнительные места для долечивания пациентов с коронавирусом, работал в обычном режиме. Необходимости задействовать площади курорта нет", - прокомментировали в ведомстве.

30 октября на заседании краевого оперштаба было объявлено, что в "Усть-Качке" разместят около 200 коек для лечения заболевших COVID-19. Дополнительные места были оборудованы в начале ноября. 4 декабря санаторий сообщил, что больше больных коронавирусом в санатории не будет.

Отметим, что сразу после решения о прекращении размещения в санатории больных коронавирусом, в санатории отменили запрет на прогулки по территории, введенный в начале октября.