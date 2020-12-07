Задержанных в Стамбуле журналистов НТВ обвинили в шпионаже
Задержанных в Турции сотрудников НТВ обвинили в шпионаже, сообщил телеканал. Сегодня их доставили в суд.
Утром 3 декабря репортер Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сообщили о своем задержании в пригороде Стамбула.
Причиной для задержания стала съемка без разрешения около центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов.
Ранее отмечалось, что МИД РФ и генконсульство РФ в Турции проясняют ситуацию.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве рассчитывают, что журналистов скоро отпустят и что инцидент будет исчерпан путем диалога.