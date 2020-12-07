Семьи погибших от ковида медиков получат материальную помощь от уральских меценатов

Сегодня столица Урала отмечает день своей небесной покровительницы святой Екатерины. С 2017 года в этот день людям, совершившим подвиг в обычной жизни, вручали ордена святой Екатерины и сертификаты на 200 тысяч рублей от учредителей одноименного фонда. Ежегодно в торжественном мероприятии принимали участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Как сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины, в этом году было принято решение перенести награждение и оказать поддержку семьям погибших от коронавируса медиков, которые заразились во время выполнения своего врачебного долга. После консультаций с главными врачами медучреждений были выбраны шесть семей, которым будет перечислено по 200 тысяч рублей. В ближайшее время с каждой семьей свяжутся сотрудники фонда.

"В день святой Екатерины фонд подводит определенные итоги своей деятельности и в том числе награждает орденами фонда тех людей, которые совершили героический поступок. В этом году наши герои это медики, которые борются с пандемией. К сожалению, есть врачи, которые погибли в этой борьбе. По решению учредителей мы окажем их семьям материальную помощь", - заявил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Кроме этого, во все "красные зоны" Екатеринбурга с самого утра доставили 2 тыс. 100 подарочных наборов из разных десертов для врачей. Наборы дополнят горячее трехразовое питание, которое Фонд святой Екатерины ежедневно привозит медикам в 14 больниц Екатеринбурга.

По словам заместителя начальника госпиталя ветеранов войн Александра Виноградского, такое внимание необходимо.

"Фонд дает нам разностороннюю поддержку, в том числе и по медикаментам, и в любом вопросе оказывает содействие. Медицинские работники последнее время работают буквально на износ, и, я думаю, им будет приятно получить небольшие подарки сегодня", - отметил он.

Напомним, что фонд Святой Екатерины с начала пандемии сконцентрировался на поддержке больниц и врачей Екатеринбурга и Свердловской области. За полгода была развернута масштабная гуманитарная программа. Благодаря учредителям фонда были закуплены шесть самолетов средств индивидуальной защиты, экспресс-тестов и другого медицинского оборудования.

Кроме этого, фонд закупил две линии производства медицинских масок, 30 машин "скорой помощи", станцию кислорода и кислородные концентраторы, а также взял на себя все расходы на ежедневное горячее питание врачей "красных зон".