07 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Куйвашев внес изменения в указ об особом режиме в Свердловской области

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал документ, которым внес изменения в указ об особом режиме, установленном в регионе из-за ситуации с COVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания, продлен. Он будет действовать с 8 по 21 декабря.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона и вступит в силу с завтрашнего дня, 8 декабря.

Напомним, число переболевших COVID-19 на Среднем Урале превысило 49 тысяч человек. За минувшие сутки в области было выявлено 387 новых случаев коронавируса.

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Куйвашев внес изменения в указ об особом режиме в Свердловской области

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Теги: Куйвашев, самоизоляция, режим, указ



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