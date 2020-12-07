Куйвашев внес изменения в указ об особом режиме в Свердловской области

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал документ, которым внес изменения в указ об особом режиме, установленном в регионе из-за ситуации с COVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания, продлен. Он будет действовать с 8 по 21 декабря.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона и вступит в силу с завтрашнего дня, 8 декабря.

Напомним, число переболевших COVID-19 на Среднем Урале превысило 49 тысяч человек. За минувшие сутки в области было выявлено 387 новых случаев коронавируса.