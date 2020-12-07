Отменять новогодние выходные неправильно - политолог

Отменять длинные новогодние выходные неправильно. Так считает политолог Сергей Михеев, который прокомментировал предложение бывшего главного санврача Геннадия Онищенко отменить их, так как они негативно влияют на здоровье людей и экономику, а люди в основном будут отмечать праздники дома, ведь из-за коронавируса россияне почти не поедут за границу.

"Что нам теперь с этим коронавирусом – вообще не жить? Была Великая Отечественная война, и тогда Новый год справляли! Я помню документальные кадры, фильмы про войну. Люди и тогда минимальный праздник себе устраивали. Нужно понять, что люди, помещенные в ситуацию давления, впадают в неадекватное состояние. Что вы давите с этим вирусом? Это что, война, что ли? Такой караул, как будто жизнь должна быть отменена", - сказал Михеев на радио.

При этом он согласился с тем, что не нужно тратить выходные на употребление алкоголя.

Политолог также заявил, что не верит опросам, что большинство россиян поддерживают отмену массовых мероприятий. По его мнению, нужно дать людям выбор: кто не хочет, пусть ни с кем не встречается на праздники, а кто хочет - пусть встречается. То же самое с вакцинацией.

"Я вижу людей, которые в своей собственной машине едут в повязке. Зачем она ему? От кого он боится заразиться? Не нужно пренебрегать разумными мерами, но не нужно и сходить с ума. Мне вот жаль, что не будет ярмарки на Красной площади, где торговали народными промыслами", - добавил Михеев.