07 Декабря 2020
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков назвал успешной программу импортозамещения

В Кремле назвали успешной программу импортозамещения, которая реализовывается в рамках контрсанкций.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пищевая промышленность удовлетворяет полностью потребность россиян.

Он добавил, что задачи полностью запретить импорт продуктов никогда не стояло, и нужно "дифференцировать покрытие основных потребностей и других элементов", передает "Интерфакс".

Ранее исследователи Национального рейтингового агентства сообщили, что Россия не смогла за счет внутреннего производства заместить поставки основных категорий импортных продуктов, в том числе запрещенных к ввозу в рамках контрсанкций в августе 2014 года.

В исследовании отмечается, что на смену одним поставщикам продуктов пришли компании из других стран. Однако в большинстве случаев речь идет не о замещении, а о реэкспорте все той же, в основном европейской, "запрещенки".

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Песков назвал успешной программу импортозамещения

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Теги: дмитрий песков, программа импортозамещения



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