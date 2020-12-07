Песков назвал успешной программу импортозамещения

В Кремле назвали успешной программу импортозамещения, которая реализовывается в рамках контрсанкций.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пищевая промышленность удовлетворяет полностью потребность россиян.

Он добавил, что задачи полностью запретить импорт продуктов никогда не стояло, и нужно "дифференцировать покрытие основных потребностей и других элементов", передает "Интерфакс".

Ранее исследователи Национального рейтингового агентства сообщили, что Россия не смогла за счет внутреннего производства заместить поставки основных категорий импортных продуктов, в том числе запрещенных к ввозу в рамках контрсанкций в августе 2014 года.

В исследовании отмечается, что на смену одним поставщикам продуктов пришли компании из других стран. Однако в большинстве случаев речь идет не о замещении, а о реэкспорте все той же, в основном европейской, "запрещенки".