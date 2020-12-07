В Копейске будут достраивать три дома Сребрянского

В Копейске достроят три проблемных дома компании "СтройИнвест". Такое решение принял наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минстроя.

Напомним, компания "СтройИнвест" входила в группу компаний "Серебряный ключ", афиллированная с бизнесменом Александром Сребрянским. Напомним, с Сребрянским аффилировано около десятка компаний-застройщиков, которые привлекали средства дольщиков на строительство домов. В целом компании не достроили 22 дома. Обманутыми остались более 2 тыс. дольщиков.

Компания начала возводить первый дом в 2014 гг., но стройка была заморожена, а застройщик признан банкротом.

В результате достройки трех домов будут восстановлены права 106 дольщиков Копейска.

Добавим, что всего в регионе с привлечением Фонда принято решение по 25 проблемным домам, свое жилье смогут получить более двух тысяч пострадавших дольщиков.