На Среднем Урале из-за пожара эвакуировали торговый центр

На Среднем Урале загорелся торговый центр. Находившихся внутри людей пришлось срочно эвакуировать.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в 12 часов 25 минут поступил сигнал о пожаре в торговом центре на улице Трубников в Первоуральске.

В результате короткого замыкания электропроводки огнем был поврежден натяжной потолок в одном из магазинов на втором этаже.

Площадь возгорания составила 20 кв.м. Огонь был потушен еще до прибытия специалистов благодаря сработке системы автоматического пожаротушения и оперативным действиям персонала, который справился с помощью огнетушителей.

После начала пожара здание ТЦ покинули 20 человек. Как уточнили в МЧС, пострадавших в результате инцидента нет.