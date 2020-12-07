07 Декабря 2020
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Пожар в Первоуральске в торговом центре на ул. Трубников (2020) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На Среднем Урале из-за пожара эвакуировали торговый центр

На Среднем Урале загорелся торговый центр. Находившихся внутри людей пришлось срочно эвакуировать.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в 12 часов 25 минут поступил сигнал о пожаре в торговом центре на улице Трубников в Первоуральске.

В результате короткого замыкания электропроводки огнем был поврежден натяжной потолок в одном из магазинов на втором этаже.

Пожар в Первоуральске в торговом центре на ул. Трубников(2020)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Площадь возгорания составила 20 кв.м. Огонь был потушен еще до прибытия специалистов благодаря сработке системы автоматического пожаротушения и оперативным действиям персонала, который справился с помощью огнетушителей.

После начала пожара здание ТЦ покинули 20 человек. Как уточнили в МЧС, пострадавших в результате инцидента нет.

Пожар в Первоуральске в торговом центре на ул. Трубников(2020)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

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На Среднем Урале из-за пожара эвакуировали торговый центр

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Теги: пожар, ТЦ, Первоуральск, МЧС



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