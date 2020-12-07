Беглова попросили смягчить новогодние ограничения для ресторанов и музеев

Губернатора Петербурга Александра Беглова просят смягчить новогодние ограничения для бизнеса и учреждений культуры.

Обращение общественного омбудсмена в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасии Татуловой распространила пресс-служба бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

По ее мнению, полный запрет на работу общепита и учреждений сферы развлечений в течение нескольких дней будет вредной мерой для экономики города.

Татулова предложила Беглову и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко полный запрет ввести только для новогодней ночи и оставить запрет только на ночную работу общепита и заведений сферы гостеприимства.

Напомним, в Петербурге с 30 декабря по 3 января не будут работать все заведения общепита, а с 4 по 10 января они могут работать с 6:00 до 19:00. С 30 декабря по 10 января также закроются все музеи, театры, выставки, зоопарк, отменены концерты, а на автобусные экскурсии будет действовать запрет.

Ранее городские власти заявили, что одной из причин новых ограничений стал концерт рэпера Басты в Ледовом дворце. Вице-губернатор Евгений Елин пояснил, что работу общепита и проведение концертов ограничили с целью снизить туристическую привлекательность города.