"США будут давить на страны через вопрос климата"

Бывший госсекретарь США Джон Керри станет специальным представителем президента по климату. Новая должность будет существовать при Совете национальной безопасности и сосредоточена на внешней политике. Это значит, что США будут продвигать свои интересы в мире и давить на страны через вопрос климата. Об этом рассказал на радио "Вести ФМ" член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

"Нью-Йорк Таймс" пишет, что это назначение свидетельствует о решимости новой администрации бороться с глобальным потеплением.

"То есть они будут бороться не с огромным количеством пластика, который у них плавает в Тихом океане, потому что американцы туда его сбрасывают, а будут заниматься внешней политикой через климат. России, как крупному экспортеру углеводородов в Европу, нужно готовиться к чему-то неприятному. Санкции будут, видимо, косвенные, но очень серьезные", - прогнозирует эксперт.

Он отметил, что защита климата будет лишь предлогом.

"Более 80% мировых сточных вод сбрасываются неочищенными. То есть человечеству есть чем заняться. Но нет, будем заниматься тем, чтобы использовать экологическую повестку, чтобы "мочить" БРИКС, потому что там основное производство. То есть замедлить темпы роста Китая будут пытаться с помощью экологической повесткт. С нами то же самое. Нефть и газ вызывают выбросы СО2, то есть нужно платить налог. Теперь взялись и за Бразилию - за "защиту" Амазонки", - сказал Лосев.

При этом при производстве одного ноутбука выбрасывается полтонны СО2, подчеркнул он.

Климатическая повестка имеет и другое экономическое измерение, заметил эксперт. Переход на "зеленую" энергетику - это очень дорого. Поэтому при такой политике электроэнергия будет сильно дорожать.

Ранее Лосев заявил, что цифровизация обусловливает все больше и больше выбросов углекислого газа, так как "пожирает" огромное количество энергии, а более 70% энергии вырабатывается на ТЭС. В результате на мировую авиационную отрасль приходится 2% выбросов СО2 в атмосферу, а на цифровые технологии - уже 3%. При этом цифровизация не только вредит окружающей среде, но и является технологией внешнего управления.

Напомним, Джо Байден заявил, что первым делом планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату, из которого страну вывел Дональд Трамп.