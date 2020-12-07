"США будут давить на страны через вопрос климата"

07 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом
(2004) | Фото: AFP

"США будут давить на страны через вопрос климата"

Бывший госсекретарь США Джон Керри станет специальным представителем президента по климату. Новая должность будет существовать при Совете национальной безопасности и сосредоточена на внешней политике. Это значит, что США будут продвигать свои интересы в мире и давить на страны через вопрос климата. Об этом рассказал на радио "Вести ФМ" член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.
Читайте также:

"Нью-Йорк Таймс" пишет, что это назначение свидетельствует о решимости новой администрации бороться с глобальным потеплением.

"То есть они будут бороться не с огромным количеством пластика, который у них плавает в Тихом океане, потому что американцы туда его сбрасывают, а будут заниматься внешней политикой через климат. России, как крупному экспортеру углеводородов в Европу, нужно готовиться к чему-то неприятному. Санкции будут, видимо, косвенные, но очень серьезные", - прогнозирует эксперт.

Он отметил, что защита климата будет лишь предлогом.

"Более 80% мировых сточных вод сбрасываются неочищенными. То есть человечеству есть чем заняться. Но нет, будем заниматься тем, чтобы использовать экологическую повестку, чтобы "мочить" БРИКС, потому что там основное производство. То есть замедлить темпы роста Китая будут пытаться с помощью экологической повесткт. С нами то же самое. Нефть и газ вызывают выбросы СО2, то есть нужно платить налог. Теперь взялись и за Бразилию - за "защиту" Амазонки", - сказал Лосев.

При этом при производстве одного ноутбука выбрасывается полтонны СО2, подчеркнул он.

Климатическая повестка имеет и другое экономическое измерение, заметил эксперт. Переход на "зеленую" энергетику - это очень дорого. Поэтому при такой политике электроэнергия будет сильно дорожать.

Ранее Лосев заявил, что цифровизация обусловливает все больше и больше выбросов углекислого газа, так как "пожирает" огромное количество энергии, а более 70% энергии вырабатывается на ТЭС. В результате на мировую авиационную отрасль приходится 2% выбросов СО2 в атмосферу, а на цифровые технологии - уже 3%. При этом цифровизация не только вредит окружающей среде, но и является технологией внешнего управления.

Напомним, Джо Байден заявил, что первым делом планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату, из которого страну вывел Дональд Трамп.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"США будут давить на страны через вопрос климата"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: США, климат, Джон Керри



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети