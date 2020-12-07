В Тюмени из уголовного дела о VIP-охоте на беременную лосиху "исчез" её предполагаемый участник - экс-депутат гордумы

Тюменский областной суд рассмотрит апелляцию на приговор Тюменского районного суда предполагаемому участнику VIP-охоты на лосей, экс-госинспектору охотнадзора Николаю Бабкевичу. Первая инстанция отказала в прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. При этом факт незаконной охоты не вменяют якобы участвовавшему в ней бывшему городскому депутаты и бывшему же замглавы Тюмени Николаю Романову, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, незаконная охота произошла 21 апреля 2020 г. в окрестностях деревни Кулига-2. Группа VIP-охотников, в числе которых якобы были и бывший госинспектор охотнадзора Николай Бабкевич с экс-депутатом гордумы и бывшим замглавы Тюмени Николаем Романовым, состояла из высокопоставленных бывших и действующих чиновников. Все ездили по лесу на квадроциклах, были в масках-подшлемниках.

Инспекторы поехали по их следам в лес и примерно в 5 км от Кулиги-2 обнаружили головы, шкуры и потроха двух лосей. Одна лосиха была с эмбрионом, на днях должна была родить. Полиция провела осмотр места незаконного отстрела и обыск у Бабкевича с изъятием оружия, квадроциклов, патронов, одежды, телефона, раций, навигаторов. Мясо было найдено в кофрах квадроциклов. На "квадриках" были следы крови, в одной из шкур нашли пулю. Оружие изъяли при обыске дома у Бабкевича.

В пресс-службе областного Госохотдепартамента Накануне.RU ранее подтвердили факт убийства животных, уточнив, что на месте преступления нашли головы, шкуры, внутренние органы погибших. Среди останков самки лося находился полностью сформировавшийся эмбрион.

Уголовное дело Бабкевича, которому вменяли "Незаконную охоту с использованием своего служебного положения, либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо причинившее особо крупный ущерб", поступило в Тюменский районный суд. Двух заседаний хватило, чтобы вынести решение об отказе в прекращении дела и назначении судебного штрафа. Защита Бабкевича обжаловала это решение в областной инстанции. Заседание состоится в 10.00 8 декабря. Романова в деле о незаконной охоте нет.

Отметим, Telegram-канал "Тюменская уМоора", комментируя обстоятельства рассмотрения в судах этого резонансного дела, отмечает, что на силовиков якобы оказали серьёзное давление, лишь бы исключить из приговора Романова. Также канал отмечает, что Бабкевич нашёл возможность компенсировать ущерб в 640 тыс. руб., что даёт ему право претендовать на закрытие дела.