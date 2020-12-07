07 Декабря 2020
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Политика В России Москва
госсовет, путин (2015) | Фото: kremlin.ru

Скорее всего, Госсовета по школьному образованию в декабре не будет - Кремль

Несмотря на то, что тема образования в последнее время стала не просто актуальной, а даже острой и конфликтной, ранее запланированное заседание Госсовета по теме школьного образования в этом году, вероятнее всего, не состоится, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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"Тема является актуальной постоянно и для всех, но, скорее всего, по этой теме [заседание Госсовета] не состоится до конца года", - цитирует Пескова ТАСС. Представитель Кремля заявил, что пока не принято решение о проведении вообще до конца года заседания Госсовета. Но если дата будет определена, Кремль "оперативно проинформирует".

Напомним, ранее Госсовет по школьному образованию на декабрь 2020 года анонсировал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Между тем, уже на этой неделе Госдума рассмотрит сразу два законопроекта, относящихся к этой теме. Это и законопроект о формировании Госсовета, вызвавший много споров (он проходит второе чтение), и поправки, касающиеся дистанционного обучения. Также КПРФ проведет парламентские слушания на эту тему.

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Скорее всего, Госсовета по школьному образованию в декабре не будет - Кремль

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Теги: госсовет, дистанционное обучение, школьное образование, дмитрий песков



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