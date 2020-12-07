Мэра Перми могут отправить в отставку 15 декабря

Депутаты пермской городской думы могут рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы города на пленарном заседании, которое состоится 15 декабря, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

Провести внеочередное заседание на этой неделе сложно, так как началась неделя думских комитетов.

Повестка 49 пленарного заседания пока не опубликована.

Ранее была информация, что отставку Самойлова рассмотрят в начале декабря, но заседание не состоялось.

Как сообщало Накануне.RU, Дмитрий Самойлов может покинуть пост мэра. Ожидается, что он войдет в правительство Прикамья в ранге вице-премьера вместо Антона Клепикова. На пост главы города прочат экс-депутата думы Алексея Демкина, который с 30 ноября занимает должность первого заместителя.

Сам Самойлов ранее не подтверждал информацию о своей отставке.