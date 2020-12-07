07 Декабря 2020
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Происшествия Челябинская область
врач, медсестра, больница, коридор (2020) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале от коронавируса скончалась фельдшер

В Кунашакском районе на 58 году жизни умерла фельдшер самостоятельного приема амбулатории поселка Дружный. По предварительным данным, у женщины был COVID-19.

Как сообщили в районной больнице села Кунашак, женщина проработала в медицине 38 лет Работала фельдшером ФАП, фельдшером скорой медицинской помощи, последние годы работала фельдшером самостоятельного приёма, с возложенной функцией врача терапевта, оказывая медицинскую помощь всему Урукульскому сельскому поселению.

Ранее стало известно, что от коронавирусной инфекции скончались врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии городской больницы №8, врач-гинеколог Челябинской областной клинической больницы и заведующий патологоанатомическим отделением ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России.

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На Южном Урале от коронавируса скончалась фельдшер

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Теги: фельдшер, коронавирус,



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