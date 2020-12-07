07 Декабря 2020
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Общество В России Москва
Коллаж, Кремль, вакцинация (2020) | Фото: Накануне.RU

"Коронавирусу не видно конца и края, но с вакцинацией его удастся победить за несколько месяцев" – заммэра Москвы

В Москве надеются победить коронавирус с помощью массовой вакцинации, потому что пока "марафону коронавируса не видно конца и края", заявила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова на онлайн-конференции "Медицина и качество".

"Мы боремся с этой заразой, уже девять месяцев длится наш марафон, и не видно ему ни конца ни края. Сразу хочу сказать, что пандемия — это время вызовов... с которыми весь мир, и наша страна, наш город столкнулся впервые", - цитирует Ракову РИА Новости.

По словам чиновницы, сейчас коронавирус подтверждается после ПЦР-тестирования у 40% больных с ОРВИ.

Пока заболеваемость в столице не идет на спад – за последние сутки зафиксировано 7279 новых случаев COVID-19. В то же время в городе началась массовая вакцинация. Первыми пройти ее приглашают врачей, учителей и социальных работников. Прививку ставят бесплатно и на добровольной основе.

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"Коронавирусу не видно конца и края, но с вакцинацией его удастся победить за несколько месяцев" – заммэра Москвы

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Теги: анастасия ракова, массовая вакцинация, москва



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