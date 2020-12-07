Уральский фотограф-убийца Дмитрий Лошагин выходит из колонии

Суд смягчил наказание уральскому фотографу Дмитрию Лошагину, отбывающему срок за убийство. Лишение свободы ему заменено на ее ограничение.

Напомним, в 2015 году Лошагина признали виновным в убийстве собственной жены-модели и осудили на 10 лет строгого режима. Позднее облсуд снизил ему срок до 9 лет 10 месяцев.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 7 декабря, Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство Дмитрия Лошагина о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на более мягкое. Свердловский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Александр Клементьев возражал, так как вину фотограф до сих пор не признал, не принес извинения потерпевшим и имел дисциплинарное взыскание за время отбытия наказания в 2018 году.

Администрация ИК также выступала против освобождения Лошагина. Однако суд все же удовлетворил его ходатайство, заменив неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы сроком на 3 года и 25 дней. Таким образом, Дмитрий покинет колонию.

Как добавили в прокуратуре, в течение предусмотренных законом 10 дней ведомство внимательно изучит постановление суда на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования.

Напомним, Лошагин уже несколько раз пытался досрочно выйти из колонии, но каждый раз суд отказывал.