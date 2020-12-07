"Горячие бесплатные обеды есть в 38 тысячах российских школ, а надо чтобы были во всех" - Мишустин

Михаил Мишустин раскритиковал регионы, в которых остаются школы без бесплатного горячего питания. Напомним, в этом году субсидии сначала выделили для школ, в которых все было подготовлено к организации бесплатного горячего питания для школьников младших классов, а потом к ним присоединили (по распоряжению Путина) еще и те, которые по тем или иным параметрам не успел подготовиться.

Тем не менее, остались школы, в которых вопрос с горячим питанием так и не был решен. Например, в них могут отсутствовать пищеблоки (часто это малокомплектные школы).

"С начала учебного года все регионы получили федеральные средства на обеспечение детей горячим питанием в учебных заведениях, где такая возможность есть. Сейчас это 38 тыс. школ по всей стране, а нужно, чтобы это было во всех образовательных организациях. Регионам такая задача была поставлена. И уже с 1 января ещё почти 2 тыс. школ будут получать федеральную субсидию на организацию горячего питания для учеников начальных классов", - заявил глава кабинета министров на понедельничном совещании с вице-премьерами.

По словам Мишустина, таких не готовых к организации централизованного питания образовательных организаций осталось менее 1%.