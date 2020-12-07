ЧП в Астрахани: концентрация хлора в воде бассейна была превышена почти в 25 раз

Эксперты установили, что в бассейне "Динамо" в Астрахани, откуда с отравлением госпитализировано более 20 человек, зафиксирована концентрация хлора 24,9 при допустимом показателе в 0,1.

По уточненным данным, пострадали 26 человек: семеро взрослых и 19 детей. Все они госпитализированы. Шесть детей находятся в реанимации.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности по факту отравления детей и взрослых.

До нового года бассейн будет закрыт, сообщает "Интерфакс".