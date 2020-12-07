07 Декабря 2020
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бассейн (2016) | Фото: o-polze.com

ЧП в Астрахани: концентрация хлора в воде бассейна была превышена почти в 25 раз

Эксперты установили, что в бассейне "Динамо" в Астрахани, откуда с отравлением госпитализировано более 20 человек, зафиксирована концентрация хлора 24,9 при допустимом показателе в 0,1.

По уточненным данным, пострадали 26 человек: семеро взрослых и 19 детей. Все они госпитализированы. Шесть детей находятся в реанимации.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности по факту отравления детей и взрослых.

До нового года бассейн будет закрыт, сообщает "Интерфакс".

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ЧП в Астрахани: концентрация хлора в воде бассейна была превышена почти в 25 раз

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Теги: астрахань, бассейн, хлор, дети



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