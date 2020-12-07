Волонтер Благотворительного фонда РМК стал "Добровольцем России – 2020"

Имена победителей конкурса "Добровольцы России – 2020" назвали 5 декабря в Международный день добровольца в рамках онлайн марафона #МЫВМЕСТЕ. В этом году грантовый фонд конкурса по инициативе президента РФ Владимира Путина был увеличен в два раза – до 90 млн руб. Из 53 тысяч участников было выбрано 14 победителей в разных номинациях. Лучшей среди проектов, направленных на организацию комфортной городской среды, помощь в благоустройстве населенных пунктов и сохранении экологии, стала идея Дениса Лекомцева "Вещь добра". Он получит грант на развитие своего проекта.

Впервые идею "Вещь добра" Денис презентовал на телевизионном шоу по поддержке начинающих предпринимателей "Startup reality.Твой ключ от бизнеса", который в 2019 году в Екатеринбурге запустил председатель совета директоров Русской медной компании (РМК), учредитель Благотворительного фонда РМК Игорь Алтушкин. Выигрыш позволил начинающему предпринимателю установить первые боксы для сбора одежды на переработку и на помощь нуждающимся. В итоге за год работы команда Дениса собрала 130 тонн одежды. Из них 36 тонн уже переработаны в новые материалы, а хорошие и теплые вещи переданы в 530 семей. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

С начала пандемии Денис Лекомцев также стал волонтером Благотворительного фонда РМК и начал развозить продуктовые наборы нуждающимся в рамках акции #ПОМОЩЬУЖЕЗДЕСЬ, которую фонд реализовал вместе с Ресурсным центром добровольчества Свердловской области "Сила Урала".

"Стать первым спустя всего год после запуска проекта - хороший результат. Знак, что мы движемся в нужном направление. Сейчас впечатления и бурная радость утихнут, я успокоюсь и продолжу работать, шаг за шагом делая проект лучше. В любом случае грант мы потратим на расширение сети сбора одежды", - отметил Денис Лекомцев.

В ходе марафона с волонтерами общался президент России Владимир Путин. Глава государства поздравил участников с праздником и поблагодарил всех за помощь во время пандемии коронавируса. Среди финалистов конкурса "Доброволец России – 2020" был и Евгений Ганеев, который при поддержке Благотворительного фонда РМК помогал нуждающимся. Его история помощи незрячей девушке поразила всю страну. Он привез Татьяне продуктовый набор в рамках акции #ПОМОЩЬУЖЕЗДЕСЬ. Поддержка неравнодушных людей настолько вдохновила девушку, что она сама решила стать волонтером.

"За весну и лето я развез более 1000 продуктовых наборов от благотворительного фонда Русской медной компании. Заявок было огромное количество, буквально с утра до вечера мы были в разъездах. Я обратил внимание, что есть некоторые категории нуждающихся, которым помощь не достается. Это люди из самых бедных и отдаленных районов, у них нет телевидения, радио, у них нет возможности позвонить и попросить о помощи. Тогда мы обошли все эти районы пешком, вручную записали всех людей и всем привезли продуктовые наборы", - рассказывает Евгений Ганеев.

Акция Благотворительного фонда РМК "Помощь уже здесь" стартовала в апреле 2020 года в сотрудничестве с Ресурсным центром добровольчества Свердловской области "Сила Урала". Ее целью стала гуманитарная помощь многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами и опекаемыми детьми, инвалидам, а также тем, кто лишился работы из-за пандемии коронавируса. "Наши волонтеры – это хороший пример того, когда помощь не только спасает, а еще и вдохновляет новых людей присоединяться к добровольческому движению и делать больше добрых дел", - заявила заместитель исполнительного директора Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук.

С апреля 2020 года в рамках акции "Помощь уже здесь" 188 тысяч человек получили поддержку от Благотворительного фонда РМК и Ресурсного центра добровольчества Свердловской области "Сила Урала". Волонтеры сформировали около 60 тысяч продуктовых наборов. Их получили жители около 300 населенных пунктов Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей.