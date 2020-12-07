В Перми, предположительно, от коронавируса умерла ректор краевого медуниверситета

Скончалась ректор Пермского государственного университета имени Вагнера Ирина Корюкина, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Пермский край понёс невосполнимую утрату. Сегодня не стало Ирины Корюкиной. Ректор медуниверситета, доктор медицинских наук, профессор, создатель пермской научной школы педиатров. Всю жизнь Ирина Петровна посвятила медицине, прошла путь от студента до ректора, под её руководством выпустились сотни высококлассных специалистов. Глубочайшие соболезнования родным, коллективу медуниверсита, и всем, кто знал Ирину Петровну", - написал в своём Instagram губернатор каря Дмитрий Махонин.

По данным Telegram-канала "Лбов", причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Корюкина родилась 21 февраля 1953 г. в Перми, в семье врачей. Окончив школу с золотой медалью, поступила в Пермский медицинский институт на лечебный факультет. Получала Ленинскую стипендию, много времени уделяла общественной работе. В 1976 г. с отличием окончила институт и продолжила обучение в ординатуре по педиатрии, затем – в аспирантуре. В 1982 г. защитила кандидатскую диссертацию по специфической диагностике дизентерии у детей, в 1992 г. — докторскую по теме "Стенозы верхних дыхательных путей у детей: клиника, диагностика, лечение".

В 1993 г. стала профессором. Прошла путь от ассистента кафедры детских болезней до заведующей кафедрой педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, проректора по научно-исследовательской работе. В 2005 г. избрана ректором Пермского государственного медицинского университета.