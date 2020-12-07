Государство обязали сообщать гражданам о полагающихся мерах поддержки - Мишустин

Правительство обязало соцслужбы и ведомства информировать граждан о полагающихся им мерах поддержки и выплатах. Михаил Мишустин сообщил об утверждении правил информирования граждан.

"То есть государство будет обязано сообщать о них человеку. Например, при рождении ребёнка родителям будет предоставлена информация о том, какие выплаты они могут получить и какая помощь предусмотрена, если детей стало трое или четверо, или о дополнительных льготах при выходе на пенсию", - сообщил глава кабинета министров на понедельничном совещании с министрами.

Для того, чтобы государство начало в обязательном порядке информировать, россиянам придется дать на это свое согласие на портале госуслуг. В личный кабинет на госуслугах и будут приходить оповещения от органов социальной защиты, Пенсионного фонда или Фонда социального страхования.