В Екатеринбурге пройдет первое заседание по делу убийства Ксении Катаргиной

В Свердловском областном суде начинается суд по делу убийства Ксении Катаргиной. Жительница Березовского пропала в октябре 2019 года и была жестоко лишена жизни преступной бандой с целью завладения ее автомобилем. Как рассказали Накануне.RU в пресс – службе суда первое заседание состоится 9 декабря.

10 октября 2019 года Ксения Катаргина отправилась на встречу с покупателями своего автомобиля марки "Ауди Q5". На Уралмаше 27 – летняя девушка встретилась с ныне подсудимыми Екатериной Меньшиковой, Маратом Ахметвалиевым и Михаилом Федоровичем.

Троица начала душить девушку, а когда, та стала сопротивляться зарезала несчастную. Затем тело подельники сбросили в колодец на окраине Екатеринбурга. Автомобиль погибшей был продан перекупщикам. Спустя несколько дней Марат Ахметвалиев был задержан в Копейске. Меньшикова и Федорович были обезврежены в Челябинске.

Всем троим грозит пожизненное лишение свободы.