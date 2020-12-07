В Екатеринбурге пройдет первое заседание по делу убийства Ксении Катаргиной

07 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Михаил Федорович, подозреваемый в убийстве Ксении Каторгиной (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге пройдет первое заседание по делу убийства Ксении Катаргиной

В Свердловском областном суде начинается суд по делу убийства Ксении Катаргиной. Жительница Березовского пропала в октябре 2019 года и была жестоко лишена жизни преступной бандой с целью завладения ее автомобилем. Как рассказали Накануне.RU в пресс – службе суда первое заседание состоится 9 декабря.

10 октября 2019 года Ксения Катаргина отправилась на встречу с покупателями своего автомобиля марки "Ауди Q5".   На Уралмаше 27 – летняя девушка встретилась с ныне подсудимыми Екатериной Меньшиковой, Маратом Ахметвалиевым и Михаилом Федоровичем.

Троица начала душить девушку, а когда, та стала сопротивляться зарезала несчастную. Затем тело подельники сбросили в колодец на окраине Екатеринбурга. Автомобиль погибшей был продан перекупщикам. Спустя несколько дней Марат Ахметвалиев был задержан  в Копейске. Меньшикова и Федорович были обезврежены в Челябинске.

Всем троим грозит пожизненное лишение свободы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге пройдет первое заседание по делу убийства Ксении Катаргиной

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ксения Катаргина, убийство, Екатеринбург, Екатерина Меньшикова, Михаил Федорович, Марат Ахметвалиев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети