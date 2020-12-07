07 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Александр Высокинский, рейд по уборке снега (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге отменят три автобусных маршрута и два троллейбусных

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил документ планирования перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам. Часть из них будет отменена.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, актуализированный документ рассчитан на 2021-2023 годы и нацелен, в первую очередь, на поэтапное внедрение сбалансированной маршрутной сети. Так, в будущем году основным преобразованием станет изменение нумерации некоторых маршрутов. Сейчас в Екатеринбурге действует целый ряд схожих номеров: № 54 – № 054, № 18 – № 018, № 5 – № 05 и другие.

Как пояснили в мэрии, чтобы переименовать маршрут, его необходимо сначала отменить, а затем открыть вновь, что предусмотрено обновленной редакцией документа. Всего же в 2021 году планируется переименовать 24 маршрута общественного транспорта.

Кроме этого, с учетом исследований пассажиропотока будут отменены три автобусных маршрута и два троллейбусных, они будут компенсированы изменениями других регулярных направлений. Так, отмена троллейбусных маршрутов № 13 и 16 будет восполнена № 33, который объединит оба маршрута. А отмена автобусных маршрутов № 32 и 64 возместится продлением № 24 до микрорайона Компрессорный с увеличенным количеством автобусов большого класса.

автобусная остановка(2019)|Фото: Накануне.RU

"Документ разработан с учетом стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года. Предложенная редакция – это логическое продолжение предыдущей, которая была рассчитана до 2020 года. Разработанный план, в числе прочего, отображает наше видение дальнейшего развития улично-дорожной сети в части обособления или введения отдельных полос для общественного транспорта. Все указанные мероприятия дорожной карты будут утверждаться на заседаниях рабочей группы, состоящей из представителей администрации города и сотрудников ГИБДД", - прокомментировал зампредседателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Николай Вахлов.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в мэрии уральской столицы приняли решение отложить ввод новой тарифной сетки, которая входит в общий план модернизации общественного городского транспорта.

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В Екатеринбурге отменят три автобусных маршрута и два троллейбусных

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Теги: автобусы, Высокинский, маршруты, отмена, Екатеринбург



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