07 Декабря 2020
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карантин, маска (2020) | Фото: Накануне.RU

Математики назвали пиковые даты пандемии в Москве и Санкт-Петербурге

В Москве и Санкт-Петербурге пик по числу активных случаев заражения коронавирусом придется на середину декабря, рассчитали ученые Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского госуниверситета.

Так, в столице пик количества заболевших ожидается 10-12 декабря, число больных по прогнозам достигнет 149-151 тысяч человек.

В Петербурге наибольшее количество заболевших достигнет 64-65 тысяч человек 15-16 декабря, пишет "Интерфакс".

Ранее уже сообщалось, что пик распространения коронавируса в Москве может быть зафиксирован в середине декабря. Как заявлял проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии" Алексей Боровков, в феврале пандемия пойдет на спад. Что касается пика, его предсказать во всей стране невозможно.

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Математики назвали пиковые даты пандемии в Москве и Санкт-Петербурге

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Теги: пик пандемии, москва, санкт-петербург



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