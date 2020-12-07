07 Декабря 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области экс-главу городского поселения будут судить за хищение свыше 3 млн рублей

Бывшего главу Кропачевского городского поселения Челябинской области будут судить за присвоение, мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2015-2017 гг. обвиняемый похитил четыре комплекта оборудования для детских площадок, предназначенных для благоустройства территории поселения. Ущерб составил 360 тыс. руб.

В 2014–2017 годах обвиняемый неоднократно заключал фиктивные муниципальные контракты с предпринимателем, работы по которым фактически не выполнялись. Таким образом экс-глава похитил из бюджета более 2,8 млн рублей.

В 2015 году обвиняемый заключил муниципальный контракт на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Кропачево. При этом он знал, что работы исполняться не будут. На эти цели из бюджета было выделено более 120 тыс. руб., которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Обвиняемый вину признал и добровольно возместил ущерб.

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В Челябинской области экс-главу городского поселения будут судить за хищение свыше 3 млн рублей

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Теги: хищение, глава, уголовное дело, суд,



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