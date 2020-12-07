07 Декабря 2020
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Политика В России Москва
(2019) | Фото: cikrf.ru

СМИ: в марте может обновиться больше половины состава Центризбиркома России

Состав Центральной избирательной комиссии при обновлении в марте 2021 года может обновиться более чем наполовину, пишет РБК со ссылкой на близкие к ЦИК РФ источники.

Всего в состав комиссии входит 15 человек, треть из которых назначается Госдумой, треть – сенаторами, треть – президентом.

Источники в КПРФ и "Справедливой России" считают, что члены ЦИК от этих партий – Евгений Колюшин и Николай Левичев – вероятно сохранят свои посты.

Сергея Сироткина (представитель от ЛДПР) может сменить депутат Госдумы Александр Курдюмов, пишет издание. Выдвиженец от "Единой России" Валерий Крюков также может покинуть Центризбирком, также как и его однопартиец Валерий Гальченко. Этих членов комиссии могут сменить единороссы Антон Лопатин (он, впрочем, уже является членом ЦИК) и Сергей Костенко.

Инсайдер не исключает, что в новый состав Центризбиркома, но уже по квоте Совета Федерации, могут войти действующие главы ряда избирательных комиссий регионов, в настоящее время идет поиск кандидатур.

А вот первый зам Эллы Памфиловой Николай Булаев и секретарь ЦИКа Майя Гришина могут покинуть комиссию. Впрочем, окончательное решение по ним будет принято после Нового года.

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СМИ: в марте может обновиться больше половины состава Центризбиркома России

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Теги: центризбирком, николай булаев, майя гришина



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