В Чайковском ограбили местный храм

В Чайковском ограбили местный храм. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Пермскому краю.

Злоумышленник вынес из церковной лавки изделия из драгоценных металлов: православные крестики, цепочки и кольца. Кроме того, он украл бутылку вина и скрылся.

Служители церкви вызвали полицию. Правоохранители осмотрели место происшествия, изъяли улики и опросили свидетелей. Личность подозреваемого была установлена в течение нескольких суток. Им оказался 55-летний житель Прикамья.

"В результате слаженных действий правоохранители задержали злоумышленника на съемной квартире и доставили его в территориальный отдел полиции. Задержанный не стал отрицать своей причастности к грабежу и раскаялся в содеянном. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он находится под стражей", - говорится в сообщении.