07 Декабря 2020
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Парад, 9 мая, Красная площадь, армата (2016) | Фото:

Беспилотная "Армата" не будет производиться серийно, - глава "Ростеха"

Серийные поставки новейшего танка "Армата" в армию начнутся в 2021 году, сообщил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Сегодня это, безусловно, лучший танк в мире. В перспективе эта машина будет новым основным танком российской армии", - цитирует его РИА Новости.

Также Чемезов заявил, что беспилотная версия "Арматы" не будет производится серийно. По словам главы "Ростеха", машина является по сути демонстратором технологий перспективной робототехники.

Ранее компания-разработчика – концерн "Уралвагонзавод" - сообщила, что танк прошел испытания в беспилотном режиме. В УВЗ подтвердили, что ведут работы по созданию роботизированных боевых машин переднего края.

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Беспилотная "Армата" не будет производиться серийно, - глава "Ростеха"

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Теги: армата, танк т-14, сергей чемезов



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